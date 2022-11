Festa de lançamento do Camarote Rio Praia acontece nesta terça apenas para convidados

Evento será no Jockey Clube e celebra o sucesso na pré-venda do espaço, além de apresentar as novidades para 2023

Já em clima de carnaval e celebrando o início das vendas, o Camarote Rio Praia será oficialmente lançado com festa apenas para convidados, no EXC, espaço para eventos que fica localizado dentro do Jockey Clube, no Jardim Botânico. Entre os principais destaques do empreendimento que, por mais um ano, terá a modelo e influencer Gracyanne Barbosa como rainha, e Mayara Lima, que encantou a Sapucaí com seu gingado no carnaval 2022 e que agora ostenta a coroa de rainha de bateria do Paraíso do Tuiuti, ocupando o posto de musa do camarote pelo segundo ano consecutivo, estão o time de atrações que agitará um dos principais camarotes do Sambódromo. Noo elenco de estrelas, além do cantor Belo, o Rio Praia terá ainda Diogo Nogueira, Wesley Safadão, Saulo, Yara Vellasco, Mumuzinho, Carrosel de Emoções e Grupo Pixote.

De acordo com o relações públicas Alan Victor, um dos organizadores do Camarote, para 2023 o Rio Praia terá diversas novidades entre elas, uma das chefs mais renomadas do país e referência em culinária brasileira, Kátia Barbosa.

“Este é meu quarto ano na avenida, como RP do Camarote Rio Praia, colecionando momentos inesquecíveis e a cada ano, sempre conseguimos trazer novidades para surpreender o público que estará conosco nesse carnaval, levando diversão e fomentando também o turismo na cidade”, ressalta Alan.

Imagem: Divulgação / Assessoria de imprensa

Para 2023, o camarote, que tem capacidade para receber, confortavelmente, até 1400 pessoas, investiu em um design arrojado e moderno, que contempla o folião em todos os sentidos. Famoso por atrair celebridades, o Camarote Rio Praia, exala alegria e propõe a experiência inigualável de interagir com as escolas no local mais privilegiado da Avenida de Desfiles: o segundo recuo das baterias, lugar onde o coração acelera e de onde a visão é uma das mais privilegiadas.

Dividido em três andares (lounge, área principal e área premium), todos com visão estratégica para o palco principal da folia, o camarote Rio Praia superou as expectativas já na pré-venda para 2023.