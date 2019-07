Festa Deep Please – Entre Dois Mundos faz edição histórica no dia 13 de julho, na Cidade das Artes

Chemical Surf é o destaque no line-up, que traz o melhor da cena eletrônica nacional

O evento, que chega em sua 21ª edição e já atraiu mais de 52 mil pessoas, contará ainda com uma equipe performática executando atividades artísticas com malabares com fogo e LED e um palco de 15 metros de altura

Crédito: Sand Filmes

Em sua 21ª edição, a Deep Please – Entre Dois Mundos promete uma noite histórica no dia 13 de julho na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do . A festa, que em 20 edições já atraiu mais de 52 mil pessoas, traz mais uma vez um line-up com o melhor da música eletrônica, que será formado pelo duo icônico Chemical Surf, Dj Glen, Pontifexx, Fancy Inc, Soldera, Zac e Guilc, além dos residentes fixos da festa: Deep Please Crew e MAZ.

Criada há cinco anos para preencher a carência de eventos na cidade do Rio de Janeiro voltados para o gênero deep house, a festa é um projeto dos empresários Leonardo Capecchi, Cleber Junior, Raphael Porto e Rodrigo Firpo, que se juntaram para dar formato a ideia de “mais Deep por favor”.

“A Deep Please nasceu de uma paixão e hoje já é considerada um dos principais pilares da cena eletrônica carioca. A cada edição nós vamos nos aprimorando, tanto a nível artístico quanto a cenografia e experiência para com o público. Além de ser a maior edição da nossa história, o público pode esperar um grande show com muitos momentos de emoção e euforia. Muitos efeitos especiais e o nosso super palco de 15m de altura, além de uma equipe performática de personagens que executarão atividades artísticas como malabares com fogo e LED”, explica um dos sócios, Raphael Porto.

Inspirada na simbologia Yin Yang, quando inevitavelmente dois opostos se atraem, a Deep Please Entre Dois Mundos é um convite ao público para conhecer o cenário original das festas de música eletrônica, onde os efeitos sonoros e visuais se misturam com toda a energia do local, encontrando na união da música e da noite o equilíbrio perfeito, como na simbologia Yin Yang.

Seguindo este conceito, a festa conta com duas pistas. A pista Yin, que é a pista mais pop e a Pista Yang, que é a undergroung. A expectativa para esta edição é de que 7 mil pessoas participem desta sinergia de dois mundos e consagrem mais um capítulo deste movimento cultural que se tornou a Deep Please:

“Acho que o segredo da Deep estar crescendo e cada vez mais conquistando o público está no fato da marca ser gerida com muita verdade, carinho e amor desde o início. A Deep Please, desde suas primeiras edições, se caracterizou por ter uma enorme empatia com o público e com isso crescemos a cada edição e superamos as expectativas na entrega dos eventos, ganhando cada vez mais credibilidade com um público fiel e atraindo novas pessoas”, conclui Cleber Junior.

Boa ação também faz parte

Em 2019 a marca Deep mergulhou em uma nova era, com renovação e novo conceito, na qual foram abraçadas causas sociais, animais e ambientais, a fim de transformar vidas e realidades. Foi assim que surgiu o conceito “Seja Luz”, a era #SejaLuz, para consolidar toda a história da marca em um estilo de vida e que se concretizou como um projeto social que atua em quatro áreas diferentes, desenvolvendo ações de apoio a instituições para crianças, idosos, animais e uma organização ambiental.

“Em dezembro de 2018 decidimos que queríamos ser muito mais que um simples evento, decidimos criar um estilo de vida que tivesse total relação com a marca. Sempre caminhamos para esse lado de fazer o bem, de troca de boas energias e boas ações e projeto nasceu para dar vida para esse direcionamento que a marca já tinha”, conclui Cleber Junior.

E é neste clima de solidariedade que a 21ª edição acontece. No período do dia 01 ao dia 13 de julho, um real de todos os ingressos que forem vendidos, será doado para as instituições associadas ao projeto Seja Luz.

SERVIÇO:

Data: Sábado, 13 de Julho de 2019

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas, 5300, Barra da Tijuca – RJ

Horário: 21h

Ingressos: R$ 50 – R$ 1.400 (mesa na Área Vip com consumação)

PISTA: Ingresso Pista Unissex Meia 2º Lote – R$ 50,00 + (Taxa R$ 5,00)

ÁREA VIP: Ingresso Área Vip Unissex Meia 2º Lote – R$ 90,00 + (Taxa R$ 9,00)

ÁREA VIP: Mesa com R$ 700 de Consumação + 4 Ingressos Área Vip Unissex Meia 1º Lote

R$ 1 000,00 + (Taxa R$ 100,00)

Site: https://www.ingressocerto.com/deep-please-entre-dois-mundos

Classificação etária: 18 anos