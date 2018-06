Festa Junina no Tijolinho do Grajaú com entrada franca

O conhecido condomínio Tijolinho do Grajaú vai virar um grande ‘arraiá’ neste final de semana. A partir das 18h, sexta, 01,sábado, 02 e domingo, 03 de junho haverá barracas com doces e salgados típicos, bebidas e outras ‘gostosuras’. A criançada vai ter à disposição brinquedos como piscina de bolas, pula-pula e recreação. Além disso, as famílias vão curtir Quadrilhas caipiras e mais.

– Será uma grande festa para todas as idades! Teremos ainda música ao vivo, grátis, DJ´s animando nos intervalos com músicas de todos os tipos e o melhor com segurança e conforto – avisa o produtor Luis Fernando, o Petete.

SERVIÇO

FESTA JUNINA DO TIJOLINHO – Sexta, Sábado e domingo, 02 e 03 de junho, a partir das 18h. Entradas pelas Ruas Vega 16, Nossa Senhora de Lourdes 13 ou Barão de Mesquita 850, Grajaú – Grátis

Curso de Inglês para Negócios - Assine Já!