Festa NIGHT 90 promove Live em prol de funcionários do Mackenzie

Eles vão animar o público em casa, porém principalmente ajudar aqueles que são a principal força do Sport Club Mackenzie. No sábado, 11 de julho, a partir das 15h, a Festa Night 90 promove uma Live Solidária, em prol dos funcionários do Mackenzie. Os DJ´s André Veríssimo e Maurício Santos vão apresentar sucessos das pistas de vários estilos. Entre a Disco, Pop, Dance e até Rock, o público vai poder curtir, com uma cervejinha, petisco e o melhor se divertindo em casa.

– A FESTA NIGHT 90 tem esta característica de ser bem animada e eclética. No entanto o mais importante é que estamos fazendo esta live no Youtube para arrecadar e comprar cestas básicas. Neste momento tão difícil vamos ajudar o clube que sempre nos recebeu tão bem e claro os funcionários bastante atenciosos – declarou o produtor da Live Marback Jr.

o DJ André Veríssimo promete sequências para que as famílias dancem sem parar na Live da Festa Night 90

Além de ajudar funcionários do Mackenzie outra ação apoiará profissionais da Festa Night 90

Segundo o também DJ, que vai ser o apresentador da Live, para curtir e dançar ao som de sucessos, como por exemplo: Madonna, Legião, U2, RPM, Gun´s and Roses, Michael Jackson, A-Ha, Ricky Astley, entre outros bastará acessar a página da Festa Night 90 no Youtube. E para colaborar será disponibilizado na tela dados bancários para a contribuição, bem como um QR Code.

Marback ainda lembra outra ação importante para a produção Festa/live que é a ajuda aos profissionais. Com mais de quatro meses parados, produtores, técnicos de som, DJ´s e outros que vivem de trabalhar em eventos a noite, passam por dificuldades. Assim Marback e colegas buscam formas de amenizar e ajudar a produzir as Lives.

O Produtor Marback JR. se une a colegas para ajuda os funcionários do Mackenzie e profissionais da noite

– Estamos disponibilizando as máscaras personalizadas da Festa Night 90 e são lindas! As pessoas precisam se proteger do corona vírus e elas já estão a venda na secretaria do Mackenzie, por R$ 10,00, na Rua Dias da Cruz 561, Méier. Contribuam conosco comprando as máscaras – sugere Marback.

Como curtir a Live se divertir e dançar em casa acesse

www.youtube.com/festanight90

http://www.facebook.com/festanight90/

Instagram – @festanight90