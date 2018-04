Festa ‘OH SORTE’ une feras do samba no Clube da LIGHT

O Pagode continua livre, leve e solto no Clube Light e neste sábado, 14 de abril, a partir das 16h, o grupo BATUQUE DA RAÇA, os cantores ALEX RIBEIRO e MORANGO, vão se juntar ao grupo ARRUDA, para agitar o Grajaú

Apresentando muito samba de raiz e pagodes clássicos dos anos 90 os artistas vão relembrar sucessos de João Nogueira, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Molejo, Só pra Contrariar, Zeca Pagodinho e outros. Segundo os artistas e quem frequenta as festas sabe que o clima do LIGHT é familiar e alegre. E desta vez haverá mais um motivo para alegria porque será comemorado o aniversário do presidente do LIGHT.

– o Wagner Coe é um grande amigo, incentivador da cultura, da música e principalmente do samba. Sempre apoia todos os nossos eventos sem se preocupar e confia que será sucesso, por isso temos que festejar! – Lembra o cantor Morango



OH SORTE -SÁBADO, 14 DE ABRIL, 16h.

Associação Atlética LIGHT: Rua Barão do Bom Retiro, 2002

Ingressos a partir de R$ 10,00 – Grajaú- Tel: 2577-4434

