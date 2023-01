Festa RETRÔZADA estreia seu novo espaço de flashback na Penha

Uma festa de flashback diferenciada merece um espaço, exclusivo, confortável, moderno e perfeito para os passinhos. Com cinco DJ´s a festa RetrôZada inaugura novo espaço na Penha, sábado, 14, eunindo seus fãs para curtir sucessos das décadas de 70, 80, 90 e 2000 e o DJ Napô acredita que vai surpreender seu público pelo luxo e estrutura do local.

– É uma nova casa de eventos de flashback da RetrôZada, com muito conforto, uma estrutura incrível e vamos ter uma noite especial. Como sempre vai rolar aquele vibe positiva de quem curte e ama os flashbacks graças a variedade de estilos dos DJ´s – explica Eduardo, o DJ Napô.

Agitando a pista o DJ Alex, DJ Claudio Castro, DJ Funny, DJ Sérgio França e Napô vão unir desde a Disco, o Charm, Funk, Pop, MPB e muito mais, tudo para que a alegria não pare na Casa da RetrôZada. E a ansiedade para se divertir já toma conta de uma aniversariante.

–Tenho certeza que serÁ incrível, com muitos amigos presentes e novos amigos que vão se juntar a RetrôZada. Já temos confirmados vários grupos de passinho e aniversariantes, como eu! E vamos comemorar no melhor estilo flashback, vivendo as músicas que marcaram nossas vidas, relembram ótimos momentos e fazem sucesso até hoje – comenta empolgada Marcia Oliveira, produtora de eventos.

SERVIÇO