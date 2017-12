Festa treta pré-reveillon com Pablo Vittar – Vivo Rio

​Responsável por agitar as quartas do Rio e possuir mais de 30 filiais em cidades espalhadas pelo mundo, a festa Treta vem se preparando para fechar 2017 com chave de ouro. O selo promovido por Thiago Araujo e Guilherme Acrizio escolheu ninguém menos que uma das maiores estrelas nacionais deste ano para uma edição especial de Pré-Reveillon: Pabllo Vittar!

Dona dos hits “K.O.” e “Corpo Sensual”, a drag queen, que recentemente conquistou mais de 420 milhões de streams com o seu álbum de estreia, “Vai Passar Mal”, será atração principal da Tretona de fim de ano, que promete parar o Vivo Rio na última sexta-feira do ano (29/12). Além da drag queen, a noite contará com os melhores DJs da cena pop nacional: Thi Araujo, Jude Paulla, Ravena Creole, Fernanda Fox e Gui Acrizio agitam a pista!

SERVIÇO

Data: 29/12/2017 – Sexta-feira

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo, Rio de Janeiro, RJ

Horário do evento: 23h

Abertura dos portões: 23h

Classificação etária: 18 anos. Menores de 18 anos entram acompanhados dos

pais/responsável.

Valores:

Pista 100,00

Camarote 360,00 (Open Bar)

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Vivo Rio

Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo, Rio de Janeiro, RJ

Terça a sexta-feira 11h às 18h

Sábados e domingos das 15h às 18h

Venda e retirada de ingressos dos eventos do Vivo Rio.

PONTO DE VENDA – SUJEITO A COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

FNAC – Barra Shopping

Av. das Américas, 4666 – Barra da Tijuca

Piso Lagoa – Loja B101-114

Segunda a sábado das 10h às 20h

Domingos das 13h às 19h

Feriados das 15h às 19h

Apenas venda de ingressos. Não realiza retirada.

MEIA-ENTRADA E INGRESSOS PROMOCIONAIS

Confira aqui as leis de meia-entrada, identificando quem tem direito ao benefício e os

documentos comprobatórios.

25% de desconto sobre o valor da inteira para clientes Vivo Valoriza na compra de até 02

ingressos. Para comprovar seu cadastro no programa, basta enviar um SMS para o número

1058 com a palavra VALORIZA. Para clientes Vivo Fixo, Vivo Internet e Vivo TV, basta

apresentar a última conta paga

Foto: Fernanda Tiner