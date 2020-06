Festa ‘Volta a Fita’ promove Live beneficente para asilo da Legião do Bem

Neste sábado, dia 20, a Live da Festa VOLTA A FITA vai ser mais do que especial e com um motivo nobre, ajudar as avózinhas do asilo de IDOSAS DA LEGIÃO DO BEM do Méier.

A festa que é sucesso na noite carioca e sempre lembra sucessos da DISCO, CHARM e POP das pistas de todos os tempos, vai animar os fãs em casa, com o DJ Marcelo Oliveira, além de divulgar formas para ajudar o asilo de avózinhas que fica no Méier.

– É nossa obrigação ajudar quem mais precisa, ainda mais neste momento e se pudermos incentivar os amigos de nossa festa a ajudar, será uma felicidade – lembra o produtor e DJ da festa, Leandro Brandão.

Para curtir a Live sábado, 20h, bastará buscar no Facebook FESTA VOLTA A FITA.

https://www.facebook.com/FESTAVOLTAAFITA/

https://www.facebook.com/legiaodobemrj/