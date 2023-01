Festão do K7 une DJ´s e Banda Fato Consumado para animar o público no Tijuca Tênis

‘Festa maravilhosa, banda maravilhosa, eu me divirto, danço e e canto muito com os amigos.’ Pelo depoimento da Bruna Oliveira dá para perceber como será a nova edição do FESTÃO DO K7, sábado, 21, no Tijuca Tênis Clube. Produzindo o primeiro Festão de 2023, o DJ Cidinho terá ao seu lado o DJ Léo Stortti, para comandar a pista com Disco, Pop, Dance, Charm, techno, MPB e muito mais, relembrando sucessos inesquecíveis que agitam o corpo e o coração dos fãs.

– Eles são os melhores, cada um no seu estilo, o que faz a alegria agradando todo mundo e esta banda então…eles são incríveis – comentou Ivanair Tavares.

Conhecida pela variedade no repertório, facilidade de interpretação e simpatia a FATO CONSUMADO será a grande atração. Liderada pelo cantor e violonista Bruno Saraiva, o público fica em êxtase na beira d palco cantando sucessos de Coldplay, Legião, Bruno Mars, Barão, Skank, Maroon Five, Lulu Santos, RPM e muito mais. Quem se diverte no FESTÃO faz questão também de destacar a estrutura.

– O Tijuca Tênis é um dos melhores clubes do Rio, esse salão é muito confortável e lindo. A gente se sente bem demais, tudo é organizado, limpo, tem um show de luzes, som maravilhoso e o FESTÃO fica mais perfeito ainda no Tijuca – enfatizou a fã dos DJ´s, Ivanair Tavares, que não parava de dançar, nem para conversar com o repórter…

SERVIÇO

ESTÃO DO K7, sábado, 21, a partir das 20h, com a Banda FATO CONSUMADO e os DJ`s Cidinho e Léo Stortti. Tijuca Tênis Clube, Rua Conde de Bonfim, 451. Ingressos R$ 30,00. Comprando 4 ingressos você garante a reserva de 1 mesa.