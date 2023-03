FESTÃO DO K7 vai animar fãs do Flashback no Tijuca Tênis Clube

Para reviver momentos incríveis o FESTÃO DO K7, sábado, 11, vai agitar o Salão Nobre do Tijuca Tênis Clube, com som, iluminação e surpresas especiais.

Comandando a Pista do Tijuca os DJ`s Cidinho, e Claudio Costa, o “Crau”, da Rádio do K7, vão apresentar sucessos dos anos 70 a 2000, que os amantes de Flashback adoram cantar e dançar.

– Eles tocam exatamente o que mais gostamos e nós que fazemos parte do “Quarteto Eu Amo Flash Back”, mais ainda! Porque já temos as coreografias dos passinhos para cada estilo e todos nos acompanham. É muita diversão no FESTÃO DO K7 – comenta a sorridente Cida Lima

Apresentando cada um seu estilo diferenciado, os DJ´s acabam por agradar mais ainda os frequentadores do FESTÃO DO K7, pela variedade de ritmos que trazem boas lembranças. E segundo o fundador da Rádio do K7 e experiente Cidinho, “então quem dá show do início ao fim é o público lotando a pista” – lembra o conhecido DJ das noites cariocas.