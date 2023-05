Festival de Petisco: Botequim Itahy é referência no quesito

Sexta-feira é o dia oficial de se reunir com os amigos para celebrar a vida e aproveitar um bom petisco com cerveja ou drink, né? O comensal encontra tudo isso em um só lugar! Com um cardápio descontraído e variado, o Itahy é uma unanimidade na Zona Sul mais badalada do país! O clima divertido é a cara do Rio de Janeiro.

Ao longo dos anos, o reduto boêmio é ponto certo para um pós-praia com um bom chope gelado – o Itahy possui chope próprio, além do Brahma e Heineken – acompanhado da tradicional receita de botequim – filé aperitivo. Também brilham no salão os bolinhos de bacalhau, sequinhos, bem crocantes e recheados; pastéis variados, croquete de carne, gurjão de peixe e de frango, o aclamado aipim na manteiga, entre outros petiscos de tirar o fôlego. Como o cliente pede: o Itahy também oferece uma carta de cervejas artesanais, escolhidas à dedo, como a Hocus Pocus, Therezópolis, Roter e Labirinto.

O menu passeia por pastéis bem recheados, croquete de carne crocante – como manda o figurino – torresmo, coração de frango, queijo coalho com mel e outros itens imperdíveis de uma gastronomia totalmente boêmia que jamais sairá do gosto popular. Para um bom almoço em família ou com amigos, o Itahy também é impecável ao levar à mesa a chapa de picanha, que chega fumegante e com aquele barulhinho da carne encostando na chapa, outro ícone que também tem uma legião de fãs é o galeto do Itahy, crocantíssimo e bem temperado, guarnecido de farofa e molho à campanha.

Sobre o Itahy

Receita certa para entrar no coração dos cariocas: menu tradicional, cervejas geladas, bom atendimento e ambiente aconchegante. O Itahy sem dúvidas é um desses locais, que cativou seu espaço na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, logo no início da década de 80, quando abriu sua primeira unidade na Zona Sul. S. Adão, português e empreendedor, acompanha de perto a operação da casa, que abriu mais duas unidades na área ao longo dos últimos 40 anos: outra no mesmo bairro, em Ipanema e uma no charmoso bairro do Leblon. Hoje, quem está à frente dos negócios é seu filho, Iuri, que desde novo também vivenciou de perto o dia a dia das casas, e agora abriu mão do mercado financeiro para tocar o negócio da família.

SERVIÇO:

Itahy Joana Angélica – R. Barão da Torre, 334 – Ipanema

Telefone: (21) 2522-2919

Itahy Maria Quitéria – R. Maria Quitéria, 74 A – Ipanema

Telefone: (21) 2247-3356

Itahy Leblon – Av. Ataulfo de Paiva, 1060 – Leblon

Telefone: (21)2247-3356

Horário de funcionamento: 12hrs as 2hrs