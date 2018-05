Festival ‘Jardim do Rock’ agita Méier com bandas cover

EVENTO TERÁ TAMBÉM DIVERSÃO PARA CRIANÇADA, GASTRONOMIA VARIADA E CERVEJAS ARTESANAIS

Vai ser um final de semana inteiro do bom e velho Rock´n Roll! Na sexta dia 18, sábado 19 e domingo dia 20 de maio, o Jardim do Méier recebe o Festival “Jardim do Rock Beer Festival-Edição Cover”, grátis,levando o estilo para um bairro conhecido por ter um grande público fã das guitarras.

– Nós que produzimos o festival somos todos criados aqui e acreditamos no bairro, assim percebemos que o Méier está carente de eventos gratuitos de música na rua, principalmente de Rock, que anda adormecido na região e vamos lotar o Jardim do Méier – acredita o produtor Rodrigo Stuart.

Nesta edição especial haverá apresentação de bandas como Black Circle, tocando Pearl Jam, Pepper Spray (Red Hot Chili Peppers Cover), Mais do Mesmo (Legião Urbana Cover), Markyze (cover de CPM 22), U2 Cover Rio, Banda Os Cascas – Raimundos, Pretenders Foo (Foo Fighters Cover), Five Minutes Of Rain e uma atração vinda do Paraná exclusivamente para o “Jardim do Rock” .

– Estamos trazendo o Nando Costa que é cover do Charlie Brown Jr e roda o Brasil todo com sucesso. Também vamos ter Food Trucks com gastronomia variada, como hambúrgueres artesanais, churrascos texanos, cervejas artesanais, Dona Coxinha (pastéis), comida alemã, enfim para todos os gostos – adianta o produtor.

Os rockeirinhos e rockeirinhas também vão ter vez. Stuart conta que haverá uma área ‘kids’ para a criançada se divertir em diversos brinquedos e claro, curtir muito Rock.

SERVIÇO

“Jardim do Rock Beer Festival – Edição Cover” – Jardim do Méier, Rua Arquias Cordeiro 364 – Sexta, Sábado e domingo, 18,19 e 20 de maio, a partir das 16h

Entrada Franca

https://www.facebook.com/events/347847205704239/

