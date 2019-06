Festival Sesc de Inverno, na Região Serrana, será ampliado para mais municípios e distritos

Evento que acontece tradicionalmente em Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, terá programação estendida para os municípios de Duas Barras e Três Rios, além dos distritos de Lumiar e São Pedro da Serra.

RIO DE JANEIRO – Reconhecido como um dos mais expressivos e importantes festivais de arte e cultura do país, o Festival Sesc de Inverno, que o Sesc RJ realiza em Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, Região Serrana do Rio, será ampliado em 2019. Nesta 18ª edição, que acontece de 19 a 28 de julho, a programação será estendida aos municípios de Duas Barras e Três Rios, além dos distritos de Lumiar e São Pedro da Serra, importantes destinos turísticos do município de Nova Friburgo.

A programação, que o Sesc RJ divulga ainda este mês, está repleta de grandes nomes da música e da arte nacionais, mas principalmente de artistas locais, que são o mote do evento este ano. A ideia é dar projeção à produção artística e valorizar a identidade da região que acolhe o Festival há 18 anos, utilizando inclusive as peças de comunicação do evento para dar visibilidade a esses artistas, como, por exemplo, no teaser divulgado recentemente em www.festivalsescdeinverno.com.br.