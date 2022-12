Festival “Vibra Quintal Guadalupe” apresenta shows gratuitos nos dias de jogos da Seleção Brasileira

“A Copa do Mundo é aqui!” Esse é o mote da campanha do Shopping Jardim Guadalupe, na Zona Norte do Rio, para o período do campeonato mundial de 2022. O empreendimento promove o festival “Vibra Quintal Guadalupe”, que conta com uma programação gratuita para lá de especial!

No recém-inaugurado “Quintal Guadalupe”, localizado no 1º piso, além de uma decoração especial para os clientes entrarem no clima do mundial, um telão de 12m² exibirá os jogos da Copa do Mundo.

Para animar a torcida brasileira, após os dias de jogos da Seleção Brasileira, em um palco montando no espaço haverá apresentações musicais que têm a cara do carioca. Nesta sexta-feira (09/12), quem sobe ao palco é o grupo ImaginaSamba. E para tornar o momento ainda mais convidativo, alguns restaurantes oferecerão descontos em chopes e petiscos.

Os colecionadores do álbum de figurinhas da Copa do Mundo também têm um espaço para chamarem de seu! O Posto de Troca de Figurinhas (1º piso), que conta com o apoio da Rede Elite de Ensino, possui decoração temática que evidencia as cores do Brasil, com mesas e cadeiras para os clientes se reunirem e fazerem as suas trocas de figurinhas. O posto funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. A entrada é gratuita.

“Preparamos um roteiro de atrações que promete agradar a todos os clientes e lojistas. Tudo para tornar o nosso shopping ponto de encontro durante a Copa do Mundo e local de muitos momentos especiais. E que venha o hexa!”, ressalta Nicole Alves, Coordenadora de Marketing do Shopping Jardim Guadalupe.

O horário de funcionamento do shopping terá alterações nos jogos da Seleção Brasileira – as lojas e quiosques fecharão 30 minutos antes da transmissão da partida e reabrirão 30 minutos depois; bares e restaurantes do “Quintal Guadalupe” e a Praça de Alimentação funcionarão em horário normal; e as atrações de Lazer, de acordo com a programação.

O Shopping Jardim Guadalupe fica na Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe, Rio de Janeiro, RJ – Telefone/ WhatsApp: (21) 3512-9101.