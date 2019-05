Festival Vinho na Vila sobe o Morro da Urca

Nos dias 25 e 26 de maio, o Vinho na Vila vai reunir os bons vinhos brasileiros no cartão postal carioca

O charmoso festival Vinho na Vila está de volta ao Rio e, desta vez, sobe de Bondinho para um dos pontos turísticos mais famosos do Rio: o Morro da Urca. O evento, que acontecerá no fim de semana dos dias 25 e 26 de maio, é uma experiência para quem quer entender mais da bebida ou simplesmente degustar um bom vinho, em um visual deslumbrante.

A experiência deste ano já começa dentro do Bondinho Pão de Açúcar, que será o meio de transporte para o mundo do Vinho Brasileiro, onde os usuários já munidos da sua taça poderão ser recepcionados com um dos rótulos apresentados durante o evento. A música ficará por conta das bandas de Jazz e Blues que irão embalar o público entre uma degustação e outra.

Nesta edição, participarão mais de 26 vinícolas brasileiras, com mais de 350 rótulos. Além da degustação, o público poderá comprar garrafas devinho a preço de custo, participar da tradicional pisa da Uva e assistir palestras com os produtores. No sábado, o chef João Paulo Frankfeld, do Le Cordon Bleu, fará uma aula-show sobre harmonização. Ele vai preparar uma receita francesa para harmonizar com os espumantes Amitié, da vinícola Boccati.

A programação do festival conta também com degustação de cardápio assinado por chefs cariocas e exibições de filmes sobre o universo dosvinhos. O anfiteatro do Morro da Urca se transformará em um cinema super despojado, com duas sessões por dia de filmes e documentários ligados ao tema. O Vinho na Vila acontecerá nos dias 25 e 26 de maio, a partir das 10h, no Bondinho Pão de Açúcar.

SERVIÇO

Evento: Vinho na Vila – Morro da Urca

Dias: 25 e 26 de maio

Preço: a partir de R$ 90, com degustação

Horário: 10h às 22h

Local: Bondinho Pão de Açúcar, Morro da Urca – Av. Pasteur, 520 – Urca

Site: http://vinhonavila.com.br

Ingressos:

https://www.ingressocerto.com/vinho-na-vila-no-rio-25-05

https://www.ingressocerto.com/vinho-na-vila-no-rio-26-05