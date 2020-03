FGV oferece 55 cursos online gratuitos e com certificado

A FGV, (Fundação Getulio Vargas), liberou 55 cursos totalmente gratuitos em sua plataforma de ensino online, uma ótima oportunidade para quem quer impulsionar a carreira e agregar mais conhecimentos no currículo. A fundação foi a primeira instituição brasileira a ser membro do OEC – Open Education Consortium, um grupo de instituições de ensino de vários países que oferecem conteúdos e materiais didáticos sem custo, pela internet. O FGV Online venceu, em 2011, a primeira edição do OCW People’s Choice Awards, premiação para as melhores iniciativas dentro do consórcio , na categoria de programas mais inovadores e de vanguarda

Todos os cursos têm certificação ao final o que é uma excelente forma de gerar horas complementares na faculdade. Após ser aprovado, o próprio estudante emite o documento via web.

Com a pandemia do Coronavirus no Brasil, a metodologia de ensino a distância se torna a única forma segura de continuar estudando, além de contar com toda a flexibilidade em relação ao tempo diário de estudo.