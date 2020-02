Fim de semana de muita música no Grajaú

Bar da Reserva recebe Tecia Marques no sábado e o samba comandado pro Rodrigo Ribeiro no domingo

Bar da Reserva

Foto: Divulgação



A esquina mais charmosa do Grajaú ganha trilha sonora especial no final de semana. O Bar da Reserva (no encontro das ruas Canavieiras e a que nome ao bairro) programou uma dobradinha musical de qualidade. No sábado, 8, a cantora Tecia Marques mostra seu repertório com o melhor do pop rock nacional e também suas próprias canções a partir de 19h30. Já no domingo, 9, é a vez de Rodrigo Ribeiro comandar uma roda de samba a partir das 16h. Isso tudo regado com muita cerveja, caipirinhas especiais e acompanhado dos croquetes (e o churrasco) que fizeram a fama do lugar.



O bar tem uma linda vista do Pico do Perdido e um ambiente de cidade do interior e é um recanto precioso para petiscar, beber, ver jogos de futebol ou simplesmente curtir a vida. Tocado com jeito familiar por Eduardo Garbayo e seus irmãos Raphael e Isabel, o bar é pet friendly, um reflexo do amor da família pelos animais e que se materializa, por exemplo, nas tigelas com água e petiscos especiais oferecidos aos pets.



Mas o ponto forte de um bar tem que estar nos seus petiscos e bebidas. O Reserva brilha na sua churrasqueira, com cortes de primeira que chegam à mesa no ponto pedido pelo cliente e ainda kaftas de carne simples ou com recheios como queijo gorgonzola e provolone.



Da fritadeira, seguindo uma tradição do bairro, saem croquetes de todos os sabores imagináveis. Salgados: feijoada, camarão, carne seca com gorgonzola ou provolone e até os vegetarianos de berinjela ou milho. E os doces: prestígio, sonho de valsa e batom. Ou seja: dá para fazer uma refeição completa só com as delícias crocantes por fora e macias por dentro.



Para acompanhar, cerveja gelada, chope, caipirinha e vinhos. O clima perfeito para reunir os amigos ou conferir jogos de futebol. Um lugar abençoado pelo Pico do Perdido e bonito por natureza – afinal, fica pertinho do Parque Florestal do bairro.

Para mais informações,

Helcio Alves – (21) 99594 1958