Final de semana dos namorados tem Live do Cantor Fabio Figueiredo com sorteios para os casais

Não vai ser só o amor que vai estar no ar neste final de semana, a sorte também! É isso que os fãs de Fábio Figueiredo esperam ter em suas Lives, nesta sexta, 12/06 e sábado, 13/06, quando o cantor fará seus shows de casa, via seu canal oficial no Facebook, sempre recheado de brindes, graças a seus parceiros

– Claro que vai ter muita música romântica, mas, com meu estilo roqueiros e animado, vamos colocar os casais para dançar e se divertir. Não esquecendo os presentes que vamos sortear – lembra o cantor

Com sucessos dos Paralamas, Beatles, Queen, Legião, Barão, Tears For Fears e outros Fabio e sua esposa, também preodutora, conseguiram superar a dificuldade do isolamento social e da falta de shows com sorteios, rifas e outras promoções, graças a muita criatividade e apoio do seu público

– Felizmente deu muito certo! E para se ter uma ideia já até fechamos com um cliente um show on line, ou seja uma Live. Como dizem que é um ‘novo normal’, nos adaptamos e principalmente graças aos amigos, fãs e parceiros temos inclusive ajudado outras pessoas – conta Fabíola Leite.

Desta forma eles seguem auxiliando causas sociais, nas Lives ajudando organizações de caridade como Asilo de Idosas da Legião do Bem, Lar de Maria Dolores, Abrigo de Animais Casa de Lázaro e outros.https://www.facebook.com/fabiofigueiredovocal/

PARCEIROS

Duck Walk https://www.instagram.com/duck.walk.pub/?hl=pt-br

Rico Comunicação https://www.facebook.com/Rico.comunica

Otto https://www.instagram.com/ottorestaurante.oficial/

Escrita Fina https://www.instagram.com/escrita.fina/

Rock na Caneca https://www.instagram.com/rocknacaneca/

Web1Master https://www.web1master.com.br/

Marcelle Moraes Fotografia https://www.instagram.com/marcellemoraesfotografia/

Fazendo a Festa Trufas https://www.instagram.com/dani_balmant

Nilton Carvalho & Advogados https://www.facebook.com/niltoncarvalhoadvogado

Dri Unhas https://www.facebook.com/profile.php?id=100011413208569

Mr. CAT – Méier Whatsapp: 97936-7645

Vênus Acessórios https://www.instagram.com/_venusacessorios_/?hl=pt-br

Barbearia do Louzada https://www.instagram.com/barbeariadolouzada/?hl=pt-br

Salão Bella Lulu https://www.instagram.com/bellaluluof

Marcão Informática – https://www.facebook.com/marcaoinformatica

MMR_MODA Moda Masculina e Feminina – https://www.facebook.com/lojinhadamaryerafa

mÔ-Doces https://www.facebook.com/m%C3%94-Doces-326074050748037

Ottimize Móveis https://www.facebook.com/carlosaguifer/posts/3311651962228154

Casa de Lázaro – https://www.instagram.com/casadelazaro/ https://www.facebook.com/casadelazarorj