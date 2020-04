Firjan considera importante a flexibilização no contrato de consumo de gás que beneficia consumidores fluminenses

Rio, 2 de abril de 2020

Nesse momento de grave crise por conta da pandemia do coronavírus e grandes incertezas, a Firjan, por meio do grupo de trabalho constituído por representantes do Sindirepa (Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do estado do Rio) e Sindisal (Sindicato da Indústria da Refinação e Moagem de Sal do estado do Rio), acompanha de perto as questões sobre a revisão de cláusulas contratuais na aquisição de gás natural no estado fluminense. A federação e seus sindicatos associados considera importante o trabalho realizado pela Petrobras, Naturgy e governo do estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais.

A medida, anunciada em 28 de março, prevê a suspensão da cobrança de multas por consumo inferiores ao mínimo contratual, chamado Take-or-pay, e que a indústria e outros consumidores paguem apenas pelo gás natural consumido e não o mínimo contratado.

Essa ação explicita o comprometimento dos agentes privados e públicos em criar as condições para que o , suas indústrias e população, passem por essa crise e estejam preparados para a retomada econômica. Para essas e tantas outras ações importantes para o desenvolvimento fluminense, a Firjan mantém diálogo permanente com a Petrobras, Naturgy, governo do estado do Rio e outros agentes interessados no desenvolvimento do gás natural.