Firjan SESI Honório Gurgel é cedida à Prefeitura do Rio para o combate ao coronavírus

Espaço de 31 mil m2 está localizado em área de grande densidade populacional, com amplos espaços ao ar livre e apto a receber grande fluxo de pessoas

A Firjan cedeu à Prefeitura do por um ano a unidade Firjan SESI Honório Gurgel para ajudar no combate ao coronavírus. O local tem 31 mil metros quadrados e está em uma área de grande densidade populacional com alto índice de vulnerabilidade social.

A unidade poderia ser usada, por exemplo, como um ponto para ações de diagnóstico e atendimentos rápidos de forma contribuir para evitar o colapso das unidades de saúde. Atualmente tem amplos espaços ao ar livre e aptos a receber grande fluxos de pessoas.

“O momento é de unirmos esforços para conter o avanço do coronavírus e pensar em alternativas para ampliar o atendimento à população mais vulnerável. A unidade Honório Gurgel está à disposição das autoridades municipais de saúde. É papel da Firjan SESI cuidar da saúde do trabalhador dentro e fora da indústria e de seu bem-estar, por isso queremos contribuir de forma efetiva para frear a pandemia aqui no Rio de Janeiro. A prioridade agora é salvar vidas”, enfatizou o presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira.

O espaço foi cedido em regime de cessão não onerosa. Toda a operação de atendimento e saúde ficarão a cargo da prefeitura, que vai definir como será o funcionamento