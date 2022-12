Flamengo anuncia acordo com técnico Vítor Pereira

Nesta terça-feira, o Flamengo anunciou que tem um acordo com o técnico português Vítor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023. Ele deve ser acompanhado por toda a comissão técnica que estava no Corinthians durante a última temporada. Diretoria optou por não renovar o contrato de Dorival Júnior, mesmo após o ano mágico de 2022 onde venceu Copa do Brasil e Libertadores.

VP comandou o Corinthians em 64 partidas, no período foram 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas. Além de 75 gols marcados e 57 sofridos. Chegou nas quartas de final da Libertadores e semifinal do Paulistão. Foi vice-campeão da Copa do Brasil, onde perdeu o título justamente pro Fla, e passou a maior parte do Brasileirão no G4.