Flamengo anuncia contratação de Ayrton Lucas em definitivo

Flamengo informou nesta sexta-feira que chegou a um acordo com o Spartak Moscou para a compra do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, de 25 anos. O novo contrato, assinado nesta semana, tem início no dia 1º de janeiro de 2023 e vai até 31 de dezembro de 2027. Jogador custará cerca de 40 milhões de reais aos cofres do Mengão. Em seu Twitter, Ayrton compartilhou a notícia do novo vínculo com uma simples declaração: “Te amo Flamengo”.