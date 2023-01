Flamengo anuncia pré-contrato com goleiro argentino do Boca Juniors

Nesta última segunda-feira (09/01), o Flamengo anunciou a contratação do goleiro Agustín Rossi: “Flamengo e Agustin Rossi assinaram pré-contrato de trabalho com validade de 1° de julho de 2023 a 31 de dezembro de 2027.”

Clube agora tenta a liberação imediata do jogador com o Boca Juniors. Caso não seja bem-sucedido, ele só virá na metade do ano. Rubro-Negro ainda vai definir o futuro do goleiro Hugo Souza, que é especulado no Vissel Kobe, do Japão.

Rossi chega para disputar posição com Santos, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores como titular na última temporada. Ele é o goleiro com mais pênaltis defendidos no mundo nos últimos dois anos, com 13 no total, segundo o site de estatísticas Sofascore.