Flamengo e Bangu empatam em 1 a 1

Sem o time titular, poupado para a final da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras neste sábado (28/01), o Flamengo empatou com o Bangu por 1 a 1, no estádio Raulino de Oliveira. Mário Jorge, substituto de Vítor Pereira nessa ocasião, formou a equipe da seguinte forma: Matheus Cunha, Wesley, Rodrigo Caio, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Evertton e Lorran; Thiaguinho, Werton e Mateusão.

O Alvirrubro abriu o placar no final do primeiro tempo, com gol de Renatinho. Pouco mais de 10 minutos depois do começo da segunda etapa, Lorran empatou a partida para o Rubro-Negro. Aos 16 anos, ele se torna o jogador mais jovem a marcar um gol como profissional do clube carioca. Superando Vinícius Jr.