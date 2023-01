Flamengo e Madureira empatam sem gols no Espírito Santo

Em partida realizada em Cariacica, no Espírito Santos, Flamengo e Madureira empataram sem gols nessa quarta-feira. Vítor Pereira escalou a equipe titular da seguinte forma: Santos, Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

O técnico português comentou sobre o jogo: “Nós gostaríamos de ter oferecido uma vitória (ao torcedor). Agora a torcida tem que se lembrar que começamos a preparação há muito pouco tempo para estar jogando de três em três dias. Eles (os jogadores) não são máquinas.”

O próximo compromisso do Rubro-Negro é contra o Nova Iguaçu, no sábado (21/01), às 16 horas, no Maracanã.