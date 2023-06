Flamengo elimina o Fluminense da Copa do Brasil de 2023

Após empate sem gols no jogo de ida, Flamengo e Fluminense se enfrentaram nessa última quinta no Maracanã, por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Com gols do aniversariante Arrascaeta e do camisa 10 Gabigol, o Rubro-Negro superou o Tricolor mesmo com apenas 29% da posse de bola, e ficou com a classificação.

Após a vitória, Gabriel Barbosa deu uma forte entrevista ao SporTV:

“Eu acho que o trabalho tem que ser feito desde os treinos, do primeiro minuto que a gente entra no Ninho. E é isso que é feito. A gente sabe que tem um monte de gente que fala um monte de m*****, desculpa o palavreado. Você falou também sobre algumas coisas que saíram. Então, acho que vocês da imprensa criam umas coisas com a torcida. A torcida vem pro Maracanã com um pouco de dúvida, com um pouco de má intenção com os jogadores. E isso nunca aconteceu aqui no clube, desde a época do Diego, do Arão…”, começou o jogador.

Repórter: “No momento, não tem nenhum problema de relacionamento entre vocês?”, perguntou.

Gabigol: “Tem problema da gente com vocês da imprensa”

Repórter: “Entre vocês não tem?”, perguntou novamente.

Gabigol: “Tem problema da gente com vocês da imprensa. Porque vocês da imprensa criam coisas na cabeça do torcedor. Começa a se criar um clima ruim pra dentro do clube, que verdadeiros flamenguistas não podem acreditar! O Flamengo sempre é o nosso amor. A gente está lá todos os dias para correr pelo Flamengo. O Flamengo não é Big Brother, com câmeras 24 horas, fofoquinhas e tal. O Flamengo é um grande time, o maior do Brasil, onde tem jogadores de futebol atrás dos seus sonhos e, principalmente, dos sonhos do clube.”

Repórter: “Por que os resultados não estavam acontecendo?”

Gabigol: “Os resultados tavam acontecendo. Só não é pão, que coloca a massa e sai na hora. O Sampaoli tem a característica do Flamengo, o DNA do Flamengo, o jeito do Flamengo. Parece que ele está aqui há cinco anos. O Abel está há três anos no Palmeiras, o Diniz está mais que quase todos os treinadores do Brasil… E dá para ver a diferença dos times deles. Tem que haver cobrança, mas cobrança justa. Não que tem briguinha, não corre… Não é Big Brother, é Flamengo.”, finalizou o camisa 10.

O Flu completou a marca de cinco jogos sem vitória, com quatro derrotas e um empate nesse período. Sofreu seis gols e não marcou nenhum. No domingo, de novo no ‘Maraca’, enfrenta o Red Bull Bragantino. Time paulista que não tem suas redes balançadas há três jogos, e será um desafio para o time de Fernando Diniz sair da seca.