Flamengo está na semifinal da Copa do Brasil 2023

Na noite desta quarta-feira (12/07), o Flamengo triunfou sobre o Athletico-PR por 2 a 0, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, consolidando sua vaga na semifinal da competição. O Rubro-Negro carioca enfrentará o Grêmio na próxima fase, em um confronto esperado com grandes nomes do futebol como Luís Suárez, Renato Portaluppi e companhia. É importante destacar que o Flamengo já havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, no Maracanã.

O Athletico-PR, precisando da vitória em casa, pressionou desde o início da partida, principalmente no primeiro tempo, e criou várias chances de perigo contra o Flamengo. Jogadores como Vitor Roque, Vitor Bueno e Conobbio tiveram participação destacada nas investidas ofensivas do Furacão. Ao todo, o time paranaense finalizou 27 vezes, com 5 desses chutes indo em direção ao gol. No entanto, a equipe não conseguiu balançar as redes em nenhuma ocasião. Já o Flamengo teve 8 finalizações, sendo 3 delas no alvo. O aproveitamento de 66% e a posse de bola de 48% foram números abaixo do esperado para o time carioca, especialmente quando comparados ao seu desempenho habitual no Maracanã.

Além da classificação para a semifinal, o Flamengo recebeu uma premiação de mais R$ 9 milhões pela sua campanha na Copa do Brasil. Com essa conquista, o clube carioca já acumula um total de R$ 18,7 milhões em premiações concedidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta competição. Vale lembrar que o Flamengo é o atual campeão do torneio, e busca novamente o título para consolidar sua posição como uma das principais forças do futebol brasileiro.