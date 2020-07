Flamengo fecha com técnico Domènec Torrent, diz agente

Após a tristeza pela saída de Jesus o rubro negro já tem um novo líder para sua equipe. O clube da Gávea fechou acordo com o técnico espanhol Domènec Torrent. A informação é de Josep Maria , empresário do treinador, acrescentando que os contratos já estão sendo elaborados pela diretoria do clube carioca. Ainda de acordo com Josep Maria, Domènec gostou não só da proposta mas principalmente do desafio de treinar, como ele mesmo destacou, “a melhor equipe brasileira e sul americana”. O técnico espanhol é conhecido por ter sido auxiliar por mais de 11 anos de Pep Guardiola, líder do famoso time do Barcelona. Com Torrent o auxiliando, Guardiola e seu super time venceram 23 títulos nos onze anos.

Torrent conquistou melhor campanha do New York City FC e segundo Pep ele vai vencer no Rubro Negro

Devido a influência de Guardiola e do famoso estilo tik tak do time espanhol, de muito toque de bola, Domènec Torrent é adepto do jogo de posição. Não que com isso abdique do ataque, pelo contrário. A filosofia do espanhol e do jogo ofensivo, bem ao estilo rubro negro, mas primeiro ele pensa em ganhar espaços, para depois fazer o jogo ‘correr’. Foi assim que Domènec fez o nada competitivo New York City FC passar a ter muita posse de bola e realizar sua melhor campanha na Major League Soccer (MLS), na semifinal da Conferência Leste, em 2019, nos USA. Pela equipe foram 60 partidas, com 29 vitórias, 15 empates e 16 derrotas.

O desafio agora é gigante e ele sabe. Torrent afirma que vem acompanhando há algum tempo o futebol brasileiro e em especial o Flamengo. Conhece os jogadores, soube das conquistas e até do trabalho de Jorge Jesus. O problema é carregar não só a expectativa de milhões de torcedores, mas, pelo menos igualar o que o “Mister” fez no rubro negro. Atual campeão Carioca, Brasileiro, Sul-Americano, da Super Copa do Brasil e da Recopa da América a exigência e a pressão serão grandes. Se depender de seu ex-chefe, Domènec Torrent vencerá.

– Ele está absolutamente preparado para trabalhar em qualquer país. Ele fez a melhor temporada da história do New York City na última temporada. Tem muita experiência e parte do nosso sucesso foi devido a ele. Não tenho nenhuma dúvida sobre sua capacidade – enfatizou Pep Guardiola