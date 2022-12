Flamengo oficializa a renovação de contrato do zagueiro David Luiz

O Flamengo renovou o contrato do zagueiro David Luiz, campeão da Copa do Brasil e Libertadores em 2022, com 35 anos. O novo vínculo vai até o final de 2023. Com sua vasta experiência, o jogador é um dos líderes do elenco rubro-negro, e participou do crescimento de muitos jogadores, especialmente do Rodinei, que viveu seu melhor momento no clube, na última temporada.

A gente sabe o tanto que ele gosta de ser Flamengo. Qualidade, liderança e disposição pra levantar taças. Em 2022 foram as da Libertadores e da Copa do Brasil. Vamos juntos por mais, David! O craque renovou com o Mais Querido até 31 de dezembro de 2023! #CRF pic.twitter.com/uyIePOFcgR — Flamengo (@Flamengo) December 16, 2022