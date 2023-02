Fluminense anuncia a volta do lateral-esquerdo Marcelo, após 17 temporadas

Aos 34 anos, o vitorioso lateral-esquerdo Marcelo está de volta ao Fluminense. O Tricolor anunciou a sua grande contratação na manhã desta sexta-feira (24/02). Assina um contrato até o fim de 2024 com opção de extensão até 2025.

“É até difícil expressar o significado que esse momento representa para mim. São muitos anos sonhando em retornar às minhas origens, ao time que me formou e ensinou o que sei de futebol”, declarou Marcelo.

Seu primeiro contato com a torcida tricolor será por meio de um vídeo que será exibido no telão do Maracanã antes do jogo contra a Portuguesa, válido pela próxima rodada do Campeonato Carioca, marcado para este sábado (25/02) às 16 horas (Brasília).

O lateral-esquerdo já foi recebido com grande entusiasmo pelos torcedores tricolores, que esperam muito do jogador. Com sua vasta experiência em nível internacional, é uma grande adição para o time do técnico Fernando Diniz. Além disso, sua história e sua conexão com a torcida tricolor fazem com que sua chegada seja ainda mais especial. Flu tem uma temporada cheia pela frente, com a disputa do Campeonato Carioca, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. O time espera conquistar títulos importantes e dar alegrias para sua torcida.

Além disso, a presença de Marcelo no Fluminense pode ser um impulso importante para a carreira de jogadores mais jovens do elenco, que terão a oportunidade de treinar e jogar ao lado de um dos maiores laterais-esquerdos da história do futebol.

O atleta tem previsão de desembarque no Rio de Janeiro daqui a duas semanas, após finalizar os procedimentos referentes à sua mudança. Além dele, o clube já contratou sete atletas para reforçar o time. Entre eles estão o lateral-esquerdo Jorge, o atacante Keno, os meias Lima e Giovanni, o lateral-direito Guga, o zagueiro Vitor Mendes e o goleiro Vitor Eudes.

História no futebol europeu

Marcelo é um dos maiores laterais-esquerdos da história do futebol. Nascido em 12 de maio de 1988, na cidade de Rio de Janeiro, Brasil, ele começou sua carreira no futsal do Flu, onde se destacou como um lateral ofensivo e técnico. Pelo profissional do clube conquistou os títulos do Campeonato Carioca e da Taça Rio de 2005. Em 2007, aos 19 anos, ele foi contratado pelo Real Madrid por € 6,5 milhões, e se tornou uma peça fundamental na equipe.

Marcelo é conhecido por sua habilidade técnica, sua velocidade e sua capacidade de fazer jogadas ofensivas, ajudando a criar oportunidades de gol para seus companheiros de equipe. Seus dribles e cruzamentos precisos são uma marca registrada do seu jogo.

No entanto, Marcelo não é apenas um jogador ofensivo. Ele também é um defensor sólido e inteligente, capaz de ler o jogo e interceptar passes perigosos. Sua presença em campo deu muita segurança à defesa do Real Madrid e ajuda a equilibrar o time.

Ao longo de sua carreira, Marcelo conquistou inúmeros títulos com o Real Madrid, incluindo cinco Ligas dos Campeões da UEFA, quatro Mundiais de Clubes e seis Campeonatos Espanhóis. É o maior vencedor da história do clube, com 24 conquistas no total. Ele também foi selecionado para o time do ano da UEFA por quatro vezes e foi eleito o melhor do mundo da sua posição pela FIFA em 2011, 2012, 2015 e 2017.

Seu contrato com os espanhóis se encerrou em 2022. Após isso foi para o Olympiacos, da Grécia, como agente e livre, e teve uma curta passagem. Por lá jogou apenas 10 jogos e marcou 3 gols. Foi companheiro de equipe de Rodinei, Ramon e James Rodríguez. Ainda nesse mês, rescindiu em comum acordo e ficou livre no mercado.

Seleção brasileira

Além de suas realizações em clubes, Marcelo também teve uma carreira bem-sucedida com a seleção brasileira, com 58 jogos vestindo a Amarelinha e seis gols marcados. Ele fez sua estreia em 2006 e desde então, participou de várias competições importantes, incluindo a Copa do Mundo de 2010, 2014 e 2018. Marcelo conquistou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2008, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2012 e a Copa das Confederações em 2013.

Sobre Botafogo

Os torcedores Botafogo sempre estiveram ansiosos para ver Marcelo jogar pelo clube. O jogador já falou abertamente sobre sua conexão com o Alvinegro por causa de seu avô, um torcedor apaixonado pelo time. Após o anúncio oficial do Fluminense, muitos torcedores do Fogão ficaram descontentes. Apesar de ter recursos financeiros disponíveis sob a gestão da SAF, o clube não iniciou negociações para trazer o lateral. John Textor sugeriu uma estratégia para o mercado de transferências, deixando claro que o clube não buscaria contratar jogadores renomados. Em 2016, o Botafogo publicou uma mensagem no Twitter que dizia: “Imagine o melhor lateral do mundo jogando pelo melhor clube da história? As portas estão sempre abertas, Marcelo”.