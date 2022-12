Fluminense anuncia renovação de contrato do David Braz

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (16/12) a renovação de contrato do zagueiro David Braz até junho de 2024, com opção de extensão até dezembro do mesmo ano. O Tricolor, desde o final da última temporada, já renovou os vínculos dos seguintes atletas: André, Ganso, Germán Cano, Manoel, Fábio e Matheus Ferraz. Além do técnico Fernando Diniz.

