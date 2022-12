Fluminense anuncia a contratação do lateral-direito Guga

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira (14/12) a contratação do lateral-direito Guga, de 24 anos. Seu primeiro reforço para 2023 assina contrato até o final de 2025. Desde 2019, o jogador fez 157 jogos com a camisa do Atlético-MG e marcou 2 gols, e foi campeão dos seguintes títulos: Campeonato Mineiro (3), Brasileirão (1), Copa do Brasil (1) e Supercopa do Brasil (1).

“É um prazer imenso vestir essa camisa, pois é um clube de uma história gigantesca. Quando tive essa oportunidade não tive dúvidas em responder que queria muito vir para botar meu nome na história desse clube também. Venho para somar, para ser feliz, ser mais um louco da cabeça e, se Deus quiser, conquistar títulos. É o sonho de qualquer jogador vestir a camisa do Fluminense e estou realizando”, afirmou Guga.