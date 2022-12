Fluminense anunciou pacotão de reforços nesta terça-feira

O Fluminense anunciou nesta terça-feira um pacote de reforços para a sua torcida.

O zagueiro Vitor Mendes, de 23 anos, chega ao Flu por empréstimo do Atlético-MG até o final de 2023. Na última temporada, ele foi rebaixado com o Juventude para a Série B, sendo um dos destaques da equipe nos dois últimos anos. O jogador ainda não teve oportunidade no Galo, desde 2019 foi emprestado também para Guarani e Boa Esporte, além do clube gaúcho e, agora, o carioca.

O goleiro Vitor Eudes, revelado pelo Cruzeiro, e que estava no Marítimo, de Portugal, também chega como reforço para o Tricolor. O jogador de 24 anos chega para suprir a saída do goleiro Marcos Felipe, a caminho do Bahia, e ser reserva imediato do Fábio, titular absoluto na posição.

O meia Lima, de 26 anos, foi o último atleta anunciado hoje. Ele assina contrato em definitivo até o final de 2025. Jogador disputou as últimas temporadas pelo Ceará, e acabou sendo rebaixado com a equipe para Série B no Brasileirão de 2022.