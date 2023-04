Fluminense é campeão carioca de 2023

No último domingo de Páscoa, o estádio Maracanã foi palco de uma final emocionante entre Fluminense e Flamengo, que disputavam o título do Campeonato Carioca. O jogo de ida, na semana anterior, havia sido vencido pelo Flamengo por 2 a 0, o que tornava a partida decisiva ainda mais eletrizante por lado dos tricolores. Foi o 33º troféu da competição vencido pelo clube das Laranjeiras.

O Fluminense começou a partida com força total e logo no início do jogo, Marcelo, que estava em sua segunda partida desde a sua volta, e a primeira no Carioca, marcou um golaço decisivo, abrindo o placar. A torcida tricolor, que compareceu em peso ao estádio, ficou em êxtase. Germán Cano, o artilheiro da equipe na competição (16), marcou mais dois gols, aumentando a vantagem do Fluminense no placar. O jovem lateral Alexander fechou a conta, marcando o quarto gol da equipe. O Flamengo, por sua vez, só conseguiu marcar um gol, com Ayrton Lucas, nos minutos finais da partida.

A escalação do Flamengo, feita pelo técnico português, foi composta por Santos no gol, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira na defesa, Varela, Thiago Maia, Gerson e Ayrton Lucas no meio-campo, e Gabigol, Everton Cebolinha e Pedro no ataque. Já o Fluminense entrou em campo com Fábio no gol, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo na defesa, Alexsander, André e Paulo Henrique Ganso no meio-campo, e Keno, Jhon Arias e Germán Cano no ataque.

A vitória do Fluminense no Campeonato Carioca pelo segundo ano consecutivo foi um marco para a equipe e para sua torcida. A conquista não apenas aumentou a euforia dos torcedores, mas também comprovou o sucesso da nova filosofia de jogo implementada pelo técnico Fernando Diniz.

Desde que assumiu o comando da equipe, no ano passado, Diniz tem sido fundamental para o sucesso do Fluminense. Ele implementou uma filosofia de jogo ofensiva e atraente, que tem dado frutos e conquistado admiradores. Seu estilo de jogo arrojado e destemido tem sido elogiado por críticos e torcedores, que veem na equipe um potencial para conquistar ainda mais títulos.

Com a conquista do Campeonato Carioca, mostrou que está no caminho certo e que tem uma equipe forte e competitiva. A torcida, que já é conhecida por sua paixão e fervor, agora tem mais um motivo para comemorar e apoiar o time. Sem dúvida, o futuro do Fluminense é promissor.

Felipe Melo, um dos titulares da equipe tricolor na decisão, rasgou elogios ao técnico Fernando Diniz após a conquista. ”Eu tenho 39 anos de idade, quase 40, e nunca trabalhei tanto na minha vida como trabalho com o Fernando Diniz. A gente corre risco… é um futebol bonito. A gente trabalha muito, às vezes com 11 defendendo. Tem que ter coragem. Se não tivéssemos coragem, não teríamos revertido o placar. O Diniz é um grande profissional, foi premiado com esse título. Vejo o Diniz entre os treinadores que darão muito alegria para a torcida do Flu e também para a nossa nação Brasil”, disse.

Desde sua chegada ao Rio de Janeiro, o técnico português Vítor Pereira já acumula quatro competições perdidas. Seu último revés foi na final da Taça Guanabara, onde o Flamengo perdeu para o Vasco nos pênaltis. Anteriormente, Pereira foi vice-campeão da Supercopa do Brasil em um jogo único contra o Palmeiras, disputado no Mané Garrincha. Também ficou em segundo lugar na Recopa Sul-Americana, perdendo para o Independiente del Valle, do Equador, e no Campeonato Carioca.

Além disso, Pereira não conseguiu levar o Flamengo à final do Mundial de Clubes, frustrando um grande sonho da torcida rubro-negra. Na semifinal, o time foi eliminado pelo Al-Hilal. O técnico português foi contratado para substituir Dorival Júnior, que não teve seu contrato renovado, apesar de ter conquistado a Libertadores da América e a Copa do Brasil pelo Flamengo. Agora, resta saber se Pereira conseguirá se recuperar desses resultados e conquistar títulos importantes pelo clube carioca.

Fernando Diniz cumpriu suspensão na partida de volta e não pôde dar entrevista coletiva. O papel foi do auxiliar Eduardo Barros, que exaltou o trabalho: “A gente sabe que do lado de lá existe um elenco com um orçamento milionário, a maior folha do futebol brasileiro, por isso tem muita qualidade em todas as posições, permitindo ao treinador escolher qualquer estratégia de jogo. Do lado de cá temos um gênio no comando da equipe e que se preparou muito para essa final. Com o dedo dele e, principalmente, com a entrega, dedicação, união e energia de todos os jogadores, com méritos nos sagramos campeões”.