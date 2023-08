Fluminense está classificado para as quartas de final da Libertadores

No Maracanã, o Fluminense conquistou uma vitória significativa ao superar o Argentinos Juniors com um placar de 2 a 0, garantindo assim a sua vaga nas quartas de final da Libertadores da América. Enfrentando a ausência de Marcelo, que foi expulso no jogo anterior, o técnico Fernando Diniz moldou a formação do Tricolor de maneira estratégica: Fábio assumiu o posto no gol; a linha defensiva foi composta por Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; o meio-campo ganhou vida com André, Lima e Paulo Henrique Ganso; enquanto o trio de ataque foi liderado por Keno, Jhon Arias e Germán Cano.

Em um embate de intensas disputas, a partida se caracterizou por muitas faltas, totalizando 32 no decorrer do jogo, acompanhadas por uma sequência de cartões amarelos, somando um total de 10. Os tão esperados gols surgiram somente na reta final do segundo tempo. Samuel Xavier, que já havia se destacado com um gol na Argentina, emplacou novamente as redes com um golaço aos 86 minutos. Pouco tempo depois, John Kennedy, que teve participação no primeiro gol, ampliou a vantagem e deu o selo de classificação ao Flu. O camisa 9 entrou em campo durante a segunda etapa, substituindo o atacante Keno, e deixou a sua marca de maneira eficaz.

Com essa vitória emocionante, o Fluminense agora aguarda com expectativa o desfecho do embate entre Flamengo e Olímpia, que acontecerá no Paraguai, nesta quinta-feira. Na partida inicial, o Rubro-Negro já havia conquistado uma vitória por 1 a 0 no Maracanã.