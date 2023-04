Fluminense, Flamengo e Botafogo se classificaram para as oitavas de final da Copa do Brasil

Fluminense, Flamengo e Botafogo venceram e avançaram para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco foi eliminado na última fase para o ABC, de Natal, que acabou de perder para o Grêmio.

Paysandu 0 x 3 Fluminense

A escalação titular do Paysandu foi composta por Thiago Coelho no gol, seguido por Edílson, Rodolfo Filemon, Genílson, Wanderson e Eltinho na linha defensiva. No meio-campo, João Vieira, Geovane e Fernando Gabriel foram os escolhidos, enquanto Luis Phelipe e Mário Sérgio formaram o ataque. O técnico responsável foi Márcio Fernandes.

Por outro lado, o Fluminense escalou Fábio para o gol, com Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Alexsander na defesa. André, Lima, Ganso e Arias foram os escolhidos para o meio-campo, enquanto Keno e Cano formaram o ataque. O técnico responsável foi Fernando Diniz.

No Estádio do Mangueirão, o Fluminense saiu vitorioso com um placar de 3 a 0 no jogo de volta contra o Paysandu. Com assistência de Jhon Árias, Germán Cano abriu o placar aos 3 minutos de jogo. Já no final da primeira etapa, Keno ampliou o placar.

No segundo tempo, John Kennedy entrou em campo para substituir Jhon Árias, que havia feito uma excelente partida. O camisa 9 ampliou o placar após cerca de 13 minutos em campo, sendo esse seu segundo gol no campeonato brasileiro. Com esse resultado, o Tricolor das Laranjeiras não perde há 5 jogos, marcou 12 gols e não sofreu nenhum período.

No próximo sábado (29/04), o Fluminense enfrentará o Fortaleza fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, às 16h30 (horário de Brasília), em busca de manter a liderança da competição. O Leão do Pici, por sua vez, está invicto há um mês, desde quando perdeu para o rival Ceará por 3 a 2, pela Copa do Nordeste.

Flamengo 8 x 2 Maringá

O Flamengo entrou em campo para disputar a partida de volta contra o Maringá pela Copa do Brasil após uma derrota de 2 a 0 no jogo de ida. No entanto, a equipe rubro-negra se superou e aplicou uma goleada histórica de 8 a 2 no Maracanã, garantindo assim sua classificação para a próxima fase da competição.

O técnico Jorge Sampaoli escalou o time titular com Santos no gol, Wesley, David Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas na defesa, Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro no meio-campo, e Everton Cebolinha, Gabigol e Pedro no ataque. Por sua vez, o Maringá entrou em campo com Dheimison no gol, Lucas Lopes, Wesley, Max Miller e Raphinha na defesa, Erick Varão, Cesinha e Serginho no meio-campo, e Gustavo Ramos, Iago e Bruno Lopes no ataque.

O Flamengo dominou a partida desde o início e logo aos 2 minutos abriu o placar com Thiago Maia. A partir daí, a equipe rubro-negra deslanchou e marcou mais sete gols, sendo quatro de Pedro, um de Gabigol, um de Gerson e um de Everton Cebolinha. O Maringá ainda conseguiu marcar dois gols, um deles contra de Fabrício Bruno, e outro com Bruno Lopes, que contou com a assistência de Serginho.

Destaque para Pedro, que marcou quatro gols na partida e se tornou o artilheiro da temporada com 21 gols em 20 jogos, superando Germán Cano, que tem 20. Gabigol, que marcou um gol de pênalti, também teve uma boa atuação, dando quatro passes decisivos e uma assistência.

Outro destaque da partida foi Gerson, que vem apresentando um desempenho superior desde a saída do técnico Vítor Pereira. Com Sampaoli, o jogador já marcou dois gols em três jogos e foi fundamental na criação das jogadas de ataque. Ele também sofreu o pênalti que resultou no gol de Gabigol.

Botafogo 2 X 0 Ypiranga

O Botafogo enfrentou o Ypiranga no jogo de volta em casa e conseguiu mais uma vitória, vencendo por 2 a 0. Com esse resultado, o Botafogo avança para a próxima fase da competição. A equipe carioca havia vencido o jogo de ida pelo mesmo placar e confirmou sua superioridade em casa.

O Botafogo começou a partida com muita intensidade e logo aos 5 minutos, Matheus Nascimento abriu o placar para o time da casa. O Ypiranga tentou reagir, mas o Botafogo se mostrou muito organizado defensivamente e conseguiu segurar as investidas dos visitantes. No final da partida, Janderson ampliou o placar para o Glorioso, com assistência de Segovia.

A equipe de Luís Castro está invicta há 11 jogos, com um aproveitamento incrível de 9 vitórias e 2 empates nesse período. O Botafogo vem mostrando um futebol consistente e vem conquistando resultados importantes. Nas últimas 9 partidas, o time conseguiu 8 vitórias e está em uma excelente fase.

Agora, o Botafogo se prepara para um grande desafio no domingo (30/04), quando enfrentará o Flamengo no Maracanã, às 16 horas (Brasília). Será um teste importante para a equipe de Luís Castro, que busca manter a sequência invicta e conquistar mais uma vitória na competição. A torcida do Botafogo está confiante no desempenho do time e espera uma grande atuação no clássico carioca.