Fluminense vence o Madureira em Cariacica

Pela terceira rodada do campeonato carioca, o Fluminense venceu o Madureira neste domingo (22/01) por 1 a 0. Foi a terceira vitória do Tricolor em 2023, sempre com o time principal. Fernando Diniz escalou a equipe titular da seguinte forma: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; Martinelli, Yago Felipe, Giovanni e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias e Germán Cano.

Aos sete minutos do primeiro tempo, Ganso cobra escanteio, Martinelli cabeceia e sobra na pequena área para Jhon Arias abrir o placar e balançar as redes pela primeira e única vez na partida.

O próximo compromisso do Tricolor é contra o Boavista, na quinta-feira (26/01), às 21h30 (Brasília), no Maracanã. Será o último duelo do clube antes do clássico contra o Botafogo, e primeiro grande desafio na temporada.