Fluminense vence o Nova Iguaçu no Maracanã

Na primeira partida no Maracanã em 2023, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 no Maracanã nessa terça-feira. O Flu foi escalado pelo técnico Fernando Diniz com um time alternativo, com alguns dos novos reforços: Pedro Rangel; Guga, David Braz, Vitor Mendes e Jorge; Felipe Melo, Lima e Michel Araújo; Marrony, Keno e Alan.

O bonito gol da vitória foi marcado pelo meia Lima, que fez sua estreia com a camisa Tricolor.