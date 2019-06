Fogo de Chão presenteia clientes neste Dia dos Namorados

O par que comparecer ao restaurante terá ainda a oportunidade de degustar as novidades como frutos do mar e peixes

O Dia dos Namorados está chegando e não há nada melhor que brindar a paixão em um local especial. Para celebrar o amor, a renomada rede de churrascaria Fogo de Chão preparou uma ação diferenciada que disponibiliza um Cartão Cortesia no valor de um rodízio completo para cada duas pessoas que celebrarem o próximo dia 12 nas unidades brasileiras.

Nas cidades onde está presente, o Fogo de Chão é um dos destinos mais desejados para a comemoração da tradicional data. A rede se destaca por preparar com tradição e arte o verdadeiro sabor da gastronomia gaúcha, além de oferecer um atendimento de excelência.

Vale ressaltar que os namorados poderão ainda degustar as receitas recém inclusas no menu exclusivo do Fogo de Chão. Na mesa de saladas, o ceviche de camarão e peixe e salada de lula e polvo. E o rodízio completo recebe um saboroso peixe assado. As novidades não param por aí. No período mais frio do ano, o Fogo de Chão oferece as novas delícias da estação: Salada de Pinhão, Creme de Abóbora e Pera com Endívias (com um toque de gorgonzola e crispy de bacon), elaboradas especialmente para aguçar os paladares durante o inverno em clima de muito romance.

O Fogo de Chão é uma rede de churrascarias brasileira e especializada na tradicional técnica sulista do preparo do churrasco, que é servido à mesa dos clientes por gaúchos especialmente treinados. Inaugurada no sul de Brasil em 1979, a rede atualmente possui 53 unidades com presença no México, Oriente Médio e Estados Unidos, onde existem mais de 40 unidades.

A experiência única aos visitantes é proporcionada desde o cuidado na seleção das carnes e itens da mesa de saladas até a total atenção dos colaboradores para que todos possam aproveitar ao máximo a experiência de estar no Fogo de Chão, seja degustando o rodízio, os quitutes do Bar Fogo ou o Fogo Gourmet.

O rodízio completo é composto de 18 diferentes cortes de carnes, entre elas, estão as opções clássicas e também as nobres, como picanha, costelinha suína, bife ancho, costela premium e pernil de cordeiro. Há ainda no cardápio uma vasta mesa de saladas, queijos importados, pratos típicos e uma variedade de sobremesas especiais.

Onde levar o seu amor para jantar no Dia dos Namorados? Confira as unidades brasileiras:

DF – Brasília

(Aberto das 12h às 16h e das 18h às 0h. Domingo e feriados até 22h30).

Endereço: SHS Quadra 5, Bloco E, Asa Sul – Distrito Federal.

Contato: brasilia@fogodechao.com.br | Reservas: (55) 61 3322-4666.

RJ – Barra da Tijuca

(Aberto das 12h às 23h30. Domingo e feriados até 21h30).

Endereço: Av. Ayrton Senna, 2150, LJ 401 a 409 BL O, Barra da Tijuca – /RJ | Reservas: (55) 21 2108-6442.

RJ – Botafogo

(Aberto das 12h às 0h. Domingo e feriados até 22h30).

Endereço: Av. Repórter Nestor Moreira, s/n, Botafogo – Rio de Janeiro/RJ.

Contato: botafogo@fogodechao.com.br | Reservas: (55) 21 2279-7117.

SP – Jardins

(Aberto das 12h às 0h. Domingo e feriados até 22h30).

Rua Augusta, 2077 – Jardins – São Paulo/SP.

Contato: jardins@fogodechao.com.br | Reservas: (55) 11 3062-2223.

SP – Moema

(Aberto das 12h às 0h. Domingo e feriados até 22h30).

Endereço: Av. Moreira Guimarães, 964, Moema – São Paulo/SP.

Contato: moema@fogodechao.com.br | Reservas: (55) 11 5056-1795.

SP – Santo Amaro

(Aberto das 12h às 16h e das 18h às 0h. Domingo e feriados até 22h30).

Endereço: Av. Santo Amaro, 6824, Santo Amaro – São Paulo/SP.

Contato: santoamaro@fogodechao.com.br | Reservas: (55) 11 5524-0500.

SP – Vila Olímpia

(Aberto das 12h às 0h. Domingo e feriados até 22h30).

Endereço: Av. dos Bandeirantes, 538, Itaim Bibi – São Paulo/SP.

Contato: bandeirantes@fogodechao.com.br | Reservas: (55) 11 5505-0791.

SP – Shopping Center Norte

(Aberto das 12h às 0h. Domingo e feriados até 22h30).

Endereço: Trav. Casalbuono, 120 – Est. A, Vila Guilherme – São Paulo/SP.

Contato: centernorte@fogodechao.com.br | Reservas: (55) 11 2089-1736.