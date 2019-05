Fogo de Chão reinaugura sua casa em Botafogo

Lilian e Felipe Milessis @RioNoticiasOficial e Nathalia Alves e Suzanne Moraes @ondecomernorio prestigiando o evento.

Com a experiência máxima do churrasco, a Fogo de Chão Brasilian Steak House iniciou suas atividades em Porto Alegre no ano de 1979, hoje com 52 casas abertas, oito delas, no Brasil e os outros 44 nos Estados Unidos, Porto Rico, México e Oriente Médio.



A Fogo de Chão reinaugurou ontem, 21/05, sua casa em Botafogo com a presença de vários jornalistas, blogueiros e celebridades.



Com muito requinte e bom gosto, foi servido um sofisticado coquetel regado de espumantes, vinhos e diversos drinks como o Moscou Mule, clássico dos anos 50.



Após a degustação de um sofisticado coquetel, a casa apresentou seu “carro chefe”. Deliciosos cortes de carnes, além dos tradicionais, o destaque do dia, “Waguy”, um maravilhoso corte de contrafilé bovino com origem no Japão, hoje criado em diversos países entre eles o Uruguai que atende a Fogo de Chão. Segundo a metre, Eliza Ribeiro, “esse corte está em estudo para entrar no cardápio por ser tratar de uma carne muito sofisticada de alto valor”, comenta.



Além das diversas categorias de carnes a mesa de buffet serve a todos os gostos e paladares “sendo incluído agora os pratos de ceviche de camarão, ceviche de peixe e a tão pedida salada de polvo e lula”, declara Eliza. Para finalizar, deliciosas sobremesas, para sair sorrindo e querendo voltar em breve.



O rodízio sai a R$152.00, mas vale cada real gasto. Aniversariantes da semana ganha qualquer sobremesa do cardápio.



A Fogo de Chão fica em Botafogo, na Av. Repórter Nestor Moreira, s/n.