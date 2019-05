Foodies Festival no Le Canton

Os apaixonados pela boa gastronomia já tem um bom motivo para subir a serra em junho. Entre os dias 07 e 09 de junho, o resort Le Canton recebe o Foodies Festival. Com atrações imperdíveis, o Foodies vai contar com três eventos, muita comida boa e diversão.

O Foodies Festival se inicia na sexta-feira (7) com o Luau Vinho nas Alturas, que terá apresentações da banda de Jazz Quinteto Nuclear e os Djs Elisa Amaral e Gustavo MM. Para acompanhar os rótulos que serão degustados, tábuas de queijos, de frios, massas e risotos.

No sábado (8), uma edição especial do Brasa BBQ acontece no Le Canton e será a primeira a ser realizada fora do Rio de Janeiro. O ingresso inclui um variado cardápio de hambúrgueres, hot dogs, snacks, caldos e sobremesas, além de um open bar com cervejas especiais, drinks, vinhos e refrigerantes.

O final de semana especial para os foodies se encerra com uma novidade: um brunch especial, que será realizado na Fazenda Suíça. O Have a Good Brunching oferece além de comidinhas e bebidas especiais, o som de dois DJs e um saxofonista para embalar a manhã.

Pacotes diversos de hospedagem e ingressos

O Le Canton oferece pacotes especiais para quem desejar ficar o final de semana inteiro na serra aproveitando esta verdadeira festa da gastronomia. No hotel Magique, os pacotes incluem acomodação, café da manhã, ingresso para os três eventos e acesso à programação extra, custam a partir de R$ 2187,20 (acomodação dupla). Já na Fazenda Suíça, os pacotes com acomodação, café da manhã, ingressos para os três eventos e acesso à programação extra, custam a partir de R$ 2316 (acomodação dupla).

Sobre o Le Canton

Um dos principais resorts do estado do Rio, o Le Canton, fica a apenas duas horas da capital e a 100km do aeroporto do Galeão, em Teresópolis, numa linda região de serra e montanha. Inspirado nos charmosos campos suíços, o resort tem dois milhões de metros quadrados de área construída e é cercado pelas belezas naturais da Serra dos Órgãos.

Feito para as famílias, com diversas opções de gastronomia e lazer para as crianças, o Le Canton está sempre inovando e oferecendo um calendário de atrações para todas as idades. O resort é composto por três hotéis: o Village, que é o hotel principal e o maior deles; o Magique, que fica ao lado do Canton Ville, a área de lazer do hotel; e a Fazenda Suíça, típica fazenda, com estrutura própria e que é mais reservado. O hotel conta com uma van que faz o transporte entre todos os hotéis, gratuitamente, com frequência de hora em hora ou sob solicitação.

Hotel Le Canton

Estrada Teresópolis – Friburgo, km 12

Telefone: 40001150 (capitais e regiões metropolitanas)

(21)2741-4200/ 08002854200/ (demais localidades)

Email: reservas@lecanton.com.br

Site: www.lecanton.com.br