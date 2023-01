Fortaleza anuncia a contratação do atacante Junior Santos

Após boa passagem em 2019, Júnior Santos está de volta ao Fortaleza. O atacante assinou até 31 de dezembro de 2025. O Tricolor adquiriu 100% dos direitos econômicos do atleta por 700 mil dólares (3,7 milhões de reais), junto ao Sanfrecce Hiroshima, do Japão. Na última temporada, em 2022, ele defendeu o Botafogo, por empréstimo dos japoneses. Apesar da vontade do Glorioso, não houve acordo para renovação do contrato.