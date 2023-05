Fórum Amazonizar PUC-Rio abre atividades do projeto Amazonizar

Amazonizar é um verbo intransitivo, que a PUC-Rio escolheu para designar seu movimento para inserir a comunidade acadêmica – corpo docente, pesquisadores e, sobretudo, os jovens – na geração de conhecimento sobre a Amazônia. E o ponto de partida deste movimento acontece no próximo dia 29, quando será realizado no auditório do RDC o Fórum Amazonizar, série de painéis e debates sobre o universo amazônico, organizado pela PUC-Rio.

O evento terá formato híbrido. Os interessados em participar poderão optar por assisti-lo de forma presencial ou por meio do link: https://www.puc-rio.br/ecoa/ amazonizar.

“Primeiro é necessário nos amazonizarmos, para depois nos colocarmos a serviço e propor soluções ou apoio para colaborar com atores locais. Ao trazer a Amazônia para o ambiente da Universidade, a PUC-Rio cria um ambicioso projeto, ligado a temas contemporâneos e fundamentais para nossa existência. E, ao levarmos a PUC-Rio para a Amazônia, teremos a dedicação de uma comunidade com longa tradição de pesquisa, ensino e extensão para contribuir com todos que lidam com os desafios da região”, explica o reitor da universidade, o jesuíta Padre Anderson Pedroso.

Caberá a ele abrir o Fórum, às 9h do dia 29, antecedendo painéis nos quais convidados de diversos segmentos falarão sobre temas como “Desafios e oportunidades”, “Cultura e sensibilização” e “A contribuição científica para a Amazônia”.

Quem participar do Fórum poderá assistir também ao filme “Amazônia viva”, de Estevão Ciavatta – o diretor comporá ainda o painel “Cultura e sensibilização”, juntamente com Raquel Tupinambá, agricultora e membra da Associação de Moradores Agroextrativistas e Indígenas do Tapajós.

Curadores do Fórum, os professores Jorge Lopes (Depto.de Artes e Design) e Juliano Assunção (Depto.Economia) selecionaram um time bastante plural de convidados. O painel intitulado “Olhares sobre a Amazônia” reúne o documentarista e produtor de cinema João Moreira Salles e a jornalista e apresentadora Miriam Leitão.

Debatem os desafios e oportunidades da Amazônia Adriana Ramos, Assessora Política e Direito Socioambiental na Instituto Socioambiental – ISA, Beto Veríssimo, Co-fundador da Imazon e Diretor do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, e Carolina Genin, Diretora de Clima no WRI Brasil.

E, para falar sobre a contribuição científica para a Amazônia, o fórum traz Antonia Franco, Diretora do INPA – National Institute for Amazonian Research, e Ennio Candotti, Diretor Museu da Amazônia – MUSA e ex-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

A programação do Fórum Amazonizar PUC-Rio será encerrada com uma apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, orquestra residente da PUC-Rio.

“A realização do Fórum mostra o olhar da PUC-Rio para a atualidade, por meio da discussão de um tema crucial para o futuro dos jovens, do Brasil e do mundo, como um todo. A organização do movimento está em linha com a tradição da instituição de abraçar questões de grande envergadura. Foi em nossa Universidade, por exemplo, que se criaram as bases do Plano Real”, destaca o Padre Anderson Pedroso.

Serviço:

Fórum Amazonizar PUC-Rio

Dia: 29/5

Horário: 9h às 16h

Local presencial: PUC Rio – Rua Marquês de São Vicente, 225 – Gávea – Auditório do RDC

Transmissão online ao vivo na plataforma: https://www.puc-rio.br/ecoa/ amazonizar

Palestrantes: Padre Anderson Pedroso – Reitor da PUC-Rio

João Moreira Salles – Documentarista e produtor de cinema

Miriam Leitão – Jornalista e apresentadora de TV

Adriana Ramos – Assessora Política e Direito Socioambiental na Instituto Socioambiental – ISA

Beto Veríssimo – Co-fundador da Imazon e Diretor do Centro de Empreendedorismo da Amazônia

Carolina Genin – Diretora de Clima no WRI Brasil

Estevão Ciavatta – Diretor, roteirista e produtor

Raquel Tupinambá – Agricultora e membra da Associação de Moradores Agroextrativistas e Indígenas do Tapajós

Antonia Franco – Diretora do INPA – National Institute for Amazonian Research

Ennio Candotti – Diretor Museu da Amazônia – MUSA