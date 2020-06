Fotógrafo Guilherme Pestana faz sucesso nas redes sociais ao exibir os bastidores de suas fotos

O jornalista e fotógrafo Guilherme Pestana (24) que reside na cidade , está aproveitando o isolamento do social para usar e abusar da sua criatividade na hora de suas fotos feitas em casa.

No último ensaio, realizado com a sua namorada Mel Batalha, contou com o apoio de seus familiares para a realização das fotos.

Sua vovó Lourdes Pestana (78), que as vezes também atua como modelo do seu neto, não quis ficar de fora e acabou ajudando na iluminação com o auxílio da lanterna de um celular e na cenografia.

Ao divulgar em suas redes sociais o making off e o resultado de suas fotografias, em pouco tempo tem uma relevante repercussão positiva, fazendo com que as pessoas se interessem cada vez mais em consumir esse tipo de conteúdo.

Não apenas fotógrafos profissionais, mas também os amantes da fotografia no geral, devido a facilidade que atualmente as pessoas tem na hora de tirar suas fotos para divulgar nas suas páginas.

