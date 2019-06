FP do Trem Bala apresenta a mais nova sensação

Funk Nacional – MC Pezão

Foto Divulgação

A terça feira, dia 11 foi marcada pelo lançamento do clipe, “Desculpa Amor”, do MC Pezão, produzida pelo astro do funk atual, FP Do Trem Bala. Pezão, que agora faz parte do cast da mesma empresa que o DJ, é de Cabo Frio, morou nos Estados Unidos e é jogador de basquete, cria do Flamengo, mas o mundo do funk o pegou de jeito. Já se arriscando a cantar na Região dos lagos, em festas, resenhas, algumas casas, até o dia que conheceu o FP em seu camarim.

A dupla deu liga, o DJ percebeu o talento do jogador, produziu seu funk, lançado ontem, mas já promessa de hit nacional, com direito a clipe. FP é hoje uma das maiores certezas de que um hit vai acontecer, só ele por em seu canal ou por no seu set list. Detalhe, no canal do FP Do Trem Bala, só entra funks que realmente o DJ acha que é bom, de outra forma não, nem pagando, pois não é a conduta do que ele acredita. Pezão ainda joga basquete e cursa Educação Física.