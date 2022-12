Fred retorna ao Fluminense, agora em outra função

Nesta quinta-feira, o Fluminense anunciou o retorno do ídolo Fred, que agora assume o cargo de diretor de Planejamento Esportivo. Ele será responsável pelo planejamento e integração de todas as áreas de futebol do clube, entre profissional, categorias de base e feminino. E também irá representar o Fluminense em viagens de intercâmbio com equipes da Europa e o apoio em decisões de logística esportiva. Ele responderá à diretoria executiva de futebol e à diretoria do clube.

“Fred inicia seu trabalho com a missão de auxiliar o departamento de futebol no planejamento para a próxima temporada. Nesta quinta, ele participou de uma reunião com a diretoria e com o técnico Fernando Diniz visando 2023, quando o Fluminense vai em busca de grandes títulos como a conquista da Libertadores”, informou a Comunicação do Tricolor das Laranjeiras.