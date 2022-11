Fred vive um dia como torcedor no Maracanã, em vitória do Fluminense

O ídolo Fred, e seu filho, foram ao Maracanã assistir o último jogo do Fluminense em casa nesta temporada. Foi uma experiência completa, foram de metrô, desceram a rampa da UERJ e acompanharam a partida na arquibancada do setor sul junto com os torcedores tricolores.

O Tricolor venceu o Goiás por 3 a 0. Os gols foram marcados nos últimos 20 minutos, por Germán Cano, Alan e Michel Araújo. O centroavante argentino bateu mais uma marca hoje. Junto de Neymar e Gabigol, agora é o jogador com mais gols marcados em uma temporada no Brasil nos últimos 10 anos, com 43 no total, em 69 jogos. Ele comemorou fazendo a famosa comemoração do Fred, sabendo que o ex-jogador estava presente no estádio.

O próximo compromisso do Flu é contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, no domingo (13/11), às 16 horas (Brasília). O Massa Bruta está em uma péssima fase, perdeu hoje pro Fortaleza por 6 a 0, e no último jogo por 4 a 1 para o América-MG. O técnico Maurício Barbieri deixará o clube ao final da temporada.