“Fuga pra Madagascar” de 23 a 31 de março no Teatro Henriqueta Brieba

Adaptação de texto e Direção: André Paim

Produção: Camila Fragoso



A peça é uma adaptação baseada no sucesso do cinema. Um grupo de amigos vive num Zoológico, onde são tratados como Reis.

O leão Alex, é a grande atração do zoológico, a zebra Marty, a girafa Melman e a hipopótamo Gloria. Como foram nascidos e criados em cativeiro, nem imaginam o que seja morar na selva. A Zebra Marty sempre teve Curiosidade de saber o que há por trás dos muros do zoológico, por isso, decide fugir para explorar o mundo. Ao perceberem a fuga do amigo, Alex, Gloria e Melman decidem partir à sua procura. Após serem capturados nas ruas da cidade eles são acidentalmente mandados pra ilha de Madagascar. Lá vão conhecer os mistérios da vida selvagem e todos os seus desafios e conheceram o excêntrico Rei Julian, o soberano de uma tribo nada convencional.

Nessa grande aventura, nossos heróis precisarão encontrar meios de sobrevivência em uma selva verdadeira. Embarque nessa viagem conosco, rumo a Madagascar.



Local: Teatro Henriqueta Brieba (Tijuca Tênis Clube)

Data: 23 à 31 de Março (sábados e domingos)

Horário: 15h

Informação: (21) 99477-1983

Ingresso:R$ 40,00

Meia: R$ 20,00