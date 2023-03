Fundadores da Zee.Dog lançam fundo de investimento global

Os irmãos Diz, Thadeu e Felipe, e Rodrigo Monteiro – fundadores da Zee.Dog – se uniram ao empresário César Villares, co-fundador da Go4it Capital, holding de investimentos que traz em seu portfólio marcas como Better Drinks, Cariuma, Fazenda Futuro, Gringa e Strava, para criarem o CamelFarm Capital, fundo de investimento global focado em empresas de bens de consumo, com proposta de impulsionar negócios para um crescimento sustentável, comum em empresas “Camelo”. A companhia deve alocar R$100 milhões em marcas brasileiras e gringas.

Visão dos fundadores da Zee.Dog

A proposta do CamelFarm Capital vai de encontro à visão dos fundadores da Zee.Dog sobre como construir uma marca forte e potente, de forma estruturada e sustentável, e que virou referência em empresas de bens de consumo. Com a Zee.Dog, que atualmente tem mais de 10 anos de história e uma comunidade de fãs e clientes apaixonados pela marca, os executivos colocaram a empresa em um patamar relevante e disruptivo no setor. Durante essa década, a Zee.Dog liderou a inovação do mercado pet, ditou tendências, contribuiu para o avanço do mercado, e é mundialmente conhecida por seus produtos, estando presente em 55 países, com loja conceito em Nova Iorque, escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, China e Madrid, além de Centros de Distribuição localizados na Califórnia e Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e também na Holanda, contemplando toda a Europa. Em agosto de 2021, os fundadores venderam a Zee.Dog para a Petz por R$715 milhões.

Objetivo do fundo

Com a história de sucesso, agora o objetivo dos executivos é encontrar a próxima Zee.Dog de outros segmentos de bens de consumo. “O nosso objetivo é encontrar boas empresas e contribuir para um crescimento sustentável e estruturado. Somos consumidores de boa parte das empresas que estamos conversando, e o objetivo é que, com a nossa experiência, entremos para ajudar em frentes como a expansão de canais de vendas, logística, desenvolvimento de produtos e branding”, afirma Rodrigo Monteiro. O ex-CFO e também co-fundador da Zee.Dog estará à frente da CamelFarm Capital e responderá como o managing important.

Experiência dos executivos

Tanto os fundadores da Zee.Dog quanto o empresário César Villares já possuem histórico de acompanharem empresas do segmento, e o que vão fazer, agora com a criação do fundo, é institucionalizar o que já vinham realizando como pessoas físicas. Dentre o histórico dos executivos da Zee.Dog também estão as marcas Mamba Water, que foi vendida para o grupo de bebidas premium Better Drinks, e que, logo na sequência, os fundadores passaram a investir na companhia como um todo. Além disso, a empresa britânica Home Things, de produtos eco sustentáveis e de limpeza, também faz parte do portfólio.

Expectativas

Atualmente existem diversos fundos focados em empresas de tecnologia, e pouquíssimos centrados em bens de consumo, principalmente com proposta semelhante à nossa, de smart money. Queremos ser esse fundo referência para o setor e estamos confiantes sobre o gigantesco potencial do segmento no Brasil”, complementa Thadeu Diz.