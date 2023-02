Gabi Yamaguchi conquista a 13ª medalha de ouro no jiu-jítsu

A lutadora mirim de Cabo Frio, Gabi Yamaguchi, venceu mais um campeonato de jiu-jítsu. Com apenas dez anos de idade, a atleta conquistou sua 13ª medalha de ouro no Campeonato Sulamericano organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-jítsu Olímpico (CBJJO). A disputa foi no sábado (11), na Arena da Juventude, na Vila Militar, no Rio de Janeiro.

Durante a competição, Gabi encontrou com Bia Mesquita, uma de suas referências no esporte com dez títulos de campeã mundial. “Se não bastasse a felicidade de ganhar mais uma medalha de ouro, eu pude encontrar com um dos maiores nomes femininos do mundo do jiu-jítsu, Bia Mesquita. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente. Leão anda com leão! Quando crescer quero ser igual a ela”, disse Gabi que está seguindo direitinho os passos de sua referência no esporte.

Com essa medalha, Gabi soma ao todo 23 títulos conquistados em apenas nove meses de competição. Até o momento são 4 cinturões e 19 medalhas – 13 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze.

Seja um patrocinador desse sonho

Para arcar com os custos das viagens, a lutadora mirim busca patrocinadores. Quem desejar ser um patrocinador da vida esportiva da atleta, basta contribuir com qualquer valor. A ajuda é bem-vinda de pessoas físicas e jurídicas por meio da conta bancária: Banco Itaú – agência 7913/conta poupança 07776-9/500 ou através do Pix – chave CPF: 169.413.617-51, em nome da atleta – Gabriella Lacerda Yamaguchi. Outras informações por meio do telefone: (22) 9.9820-3173 – Géssica Lacerda.

Para acompanhar a atleta e ficar por dentro das competições basta acessar o Instagram (@gabiyamaguchi.bjj).

Projeto social de jiu-jitsu está com vagas abertas

O Projeto de Inclusão Social Lutando pela Educação está com vagas abertas para crianças a partir dos 7 anos de idade. As aulas são ministradas pelo mestre Leonardo Bileo no mesmo lugar, na quadra do Centro Educacional Bessa e Barreto (CEBB), no bairro Jardim Caiçara, escola em que Gabi cursa o 5º ano do Ensino Fundamental. Os encontros são às segundas e quartas, das 18h30 às 20h. Quem desejar ser um apoiador, pode entrar em contato por meio do telefone: (22) 9.7401-0101.